Вооруженный похожим на меч предметом мужчина угрожал людям на баскетбольной площадке

В 22:30 в Центр тревоги сообщили, что пьяный человек на улице Аяндусе в Тарту угрожал находившимся на площадке людям похожим на меч предметом. Полиция отреагировала на инцидент, на место происшествия прибыли несколько патрулей.

По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно. Ему неоднократно приказали положить меч на землю и предупредили об использовании прямого принуждения.

Мжчина не выполнил приказы, и полиция применила физическую силу и наручники, чтобы задержать его. 24-летнего задержанного доставили в участок для протрезвления.