Фермеры: правительство нас подвело, урожай все-таки погибнет

«На протяжении трех месяцев мы неустанно повторяем, что решить животрепещущие проблемы сектора сельского хозяйства может только открытие границ для иностранной рабочей силы. Правительство лишь раздавало пустые обещания, а также предлагало единичные меры, которые не будут работать на практике, - сказал председатель правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Эстонии Роомет Сырмус. - Где все те жители Эстонии, которых вы обещали прислать на помощь? Мы их ждем. В ближайшее время нам понадобится как минимум 500 человек для работы на ягодных полях. Если людей не будет — клубника останется на грядках».

«Мы не просили ни цента помощи, но правительство для создания иллюзии работы предложило меры, которые не помогут. Предложенные властями 600 000 евро для найма на работу долгосрочных безработных ни капли не улучшили ситуацию», - сказала член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс, а также добавила, что во время встречи с премьер-министром обсуждалось, что местные не хотят идти работать в поле, поэтому предложенные правительством меры совершенно непонятны. «Жители Эстонии в основном отдыхают летом, в чем их нельзя упрекнуть. Нам нужны люди, который реально хотят работать», - подчеркнула она.

«Премьер-министр Юри Ратас, в эфире радиостанции Äripäev вы сказали, что границы необходимо открыть как можно скорее. Почему же вы не держите слово и разворачиваете людей не границе?» - вопрошает Элке Лиллеметс.

«Проверка здоровья осуществляется на границе, транспортировку рабочих мы берем на себя. Со своей стороны мы готовы прилагать усилия. А вы? Финляндия помогает своим фермерам, потому что страной управляет ответственное правительство, которое заботится о своей земле и народе. Неужели для того, чтобы власти нас услышали, большая часть урожая должна погибнуть, лишив многие эстонские семьи хлеба? Некоторые производители ягод уже вспахали несколько гектаров полей, потому что работников нет. Некоторые еще ищут варианты, но и они в отчаянии – урожай не собрать в срок», - негодует Лиллеметс.

По данным Кассы страхования от безработицы, задействованные в сельском хозяйстве предприятия в настоящее имя ищут 937 работников. 472 человека необходимы для сбора ягоды. За неделю число вакансий выросло почти на 250 человек.