Покупательская способность населения Эстонии является одной из худших в ЕС

Если средний уровень частного потребления по 27 странам ЕС составляет 100 процентов, то потребление эстонского населения в этом сравнении осталось на уровне 75 процентов, т.е. на 25 процентов ниже среднего, согласно последним данным Евростата.

Фактическое индивидуальное потребление измеряет реальное благосостояние домохозяйств. Согласно предварительным данным, фактическое индивидуальное потребление в 27 государствах-членах ЕС в соответствии со Стандартом покупательской способности (PPS) составляло от 59% до 135%.

Выше среднего этот показатель был в девяти странах, причем Люксембург и Германия были странами с самым высоким потреблением, на 35 и 23 процента соответственно выше среднего. Фактическое индивидуальное потребление в Австрии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Франции превысило средний показатель по ЕС на 5-20%.

Среди соседних стран показатели по Финляндии и Швеции составили 113 и 112 соответственно. В Литве емкость потребления на душу населения составляет 90 процентов от среднего по ЕС, а в Латвии - 71 процент.

Литва с этим показателем заняла 14 место, между Испанией и Португалией. Латвия находится на 24 месте.

По данным Евростата, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии на душу населения составлял 84 процента от среднего показателя по Европейскому союзу, что на два процентных пункта больше, чем в Литве. В прошлом году ВВП Латвии на душу населения составлял 69 процентов от среднего по ЕС, что на 15 процентных пунктов меньше, чем в Эстонии, и на 31 процентный пункт меньше, чем в среднем по ЕС.

Соответствующий показатель Финляндии равен 111 процентам.

Самый высокий ВВП на душу населения был в Люксембурге и Ирландии - 261% и 191% от среднего по ЕС, соответственно. Не менее 120 процентов ВВП на душу населения составил также в Дании (129%), Нидерландах (128%), Австрии (127%), Германии (121%) и Швеции (120%).