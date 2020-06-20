Сб, 20.06.2020
Миллениалы не предусмотрели эпидемию, которая в очередной раз напомнила и о том, что идею частной собственности хоронить рано. Олеся Лагашина
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Неймару придется выплатить почти семь миллионов евро "Барселоне"

Неймару придется выплатить почти семь миллионов евро "Барселоне"

Неймар.

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Суд Барселоны отклонил иск бывшего футболиста клуба Неймара по выплате задолженности за подписание контракта, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Бразильский нападающий требовал от каталонского клуба выплаты 43,6 млн евро в качестве подписного бонуса при заключении его последнего контракта с "Барселоной", пишет Newsru.

Суд также постановил, что сам Неймар должен вернуть клубу 6,7 млн евро. 28-летний бразилец имеет право на апелляцию по этому решению. Вскоре после перехода футболиста в "Пари Сен-Жермен" стали возникать разговоры о его возвращении в каталонский клуб, но последние новости заметно уменьшают вероятность такого шага.

Неймар выступал за "Барселону" (2013-2017), став с каталонцами двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка, а также обладателем Суперкубок страны. Также бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году составила 222 млн евро, что является на сегодняшний день абсолютным рекордом. В составе французского клуба бразилец трижды становился чемпионом Франции, по разу выигрывал Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ