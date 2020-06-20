Неймару придется выплатить почти семь миллионов евро "Барселоне"

Бразильский нападающий требовал от каталонского клуба выплаты 43,6 млн евро в качестве подписного бонуса при заключении его последнего контракта с "Барселоной", пишет Newsru.

Суд также постановил, что сам Неймар должен вернуть клубу 6,7 млн евро. 28-летний бразилец имеет право на апелляцию по этому решению. Вскоре после перехода футболиста в "Пари Сен-Жермен" стали возникать разговоры о его возвращении в каталонский клуб, но последние новости заметно уменьшают вероятность такого шага.

Неймар выступал за "Барселону" (2013-2017), став с каталонцами двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка, а также обладателем Суперкубок страны. Также бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.