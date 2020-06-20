Запрет на ловлю ряпушки действует последний день

Каким будет улов? Профессиональный рыбак из Калласте Дмитрий Кривоглазов понаблюдал за погодой и посетил Чудское озеро, чтобы выяснить, сколько ряпушки реально выловить этим летом.

«Ветра несколько раз были с востока, - сказал Дмитрий Кривоглазов. - Для нас был бы полезен западный и юго-западный ветер, тогда ряпушка придет к нашим берегам. Мы несколько раз отходили на два-три километра от берега, но до сих пор ни одной не видели. А приближаться к границе не разрешается".

Несколько дней назад эхолот также не показывал скопления рыбы. Поэтому рыбак не смог предсказать ничего определенного до тех пор, пока в первый день рыбалки не появится первый улов.

В конце июля прошлого года министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) подписал директиву о приостановлении вылова ряпушки и ловли рыбы с помощью ящиков-ловушек на озерах Чудском, Теплом и Псковском с 31 июля, поскольку разрешенный годовой объем вылова в этом районе подходил к концу. А именно, в прошлом году квота вылова ряпушки составила 325 тонн. К тому времени по лицензиям профессиональных рыбаков было поймано не менее 293 тонн рыбы, по крайней мере, что составляет девять десятых от количества, разрешенного для ловли, и в соответствии с Законом о рыболовстве промысел был остановлен. В этом году министром сельских дел является Арво Аллер (также EKRE).