Полезно: как обеспечить долгий срок службы садовой техники

По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K Теэдо Мелтса, сейчас значительно выросли продажи топлива в небольших канистрах, а это знак того, что летние садовые работы в самом разгаре. «Главным образом люди покупают топливо для малых двигателей в пяти- и десятилитровых канистрах, а также заметно чаще стали приобретать специальное топливо, масло для двигателей и другие товары, необходимые для обслуживания садовой техники», – сказал Мелтс, отметив, что до покупки топлива для садовой машины следует выяснить для себя, какое топливо можно и какое нельзя использовать в конкретном устройстве.

Специалист по послепродажному обслуживанию Husqvarna Айво Смитт отметил, что для обеспечения долгого срока службы газонокосилок, газонных тракторов, газонных триммеров, триммеров для травы и триммеров для живых изгородей, а также прочих садовых инструментов следует пользоваться этой техникой по назначению и регулярно проводить ее техническое обслуживание. «Садовым машинам надо проводить обслуживание в соответствии с интенсивностью их эксплуатации, т. е. главный принцип заключается в том, что чем больше пользуешься машинами, тем чаще следует осуществлять их техническое обслуживание», – сказал Смитт.

Специалисты дали три совета, как обеспечить долгий срок службы садовой техники

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Прежде чем начать пользоваться любым садовым инструментом, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, поскольку для каждого устройства существует своя инструкция для наилучшего пользования им и ухода за ним. Например, большая разница, используется ли мотопила для обрезки яблони во дворе или в качестве ежедневного инструмента при заготовке дров зимой.

2. Выбирайте правильное топливо и смазочные материалы

Для любой садовой техники следует выбирать топливо и смазочные материалы, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации.

По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K, при выборе топлива для садовой техники есть две возможности – моторный бензин с октановым числом 98 и специальный алкилатный бензин. «98-й бензин не содержит биоэтанола и подходит для использования во всех садовых машинах, поскольку не связывает воду и не приводит к окислению двигателя. Мы не рекомендуем использовать моторный бензин с октановым числом 95, поскольку из-за содержания этанола он не подходит для садовой техники», – объяснил Мелтс. Он добавил, что при использовании 95-го бензина следует также учитывать, если что-то случится с садовой машиной, то эта проблема не подлежит решению в гарантийном порядке, поскольку было использовано неподходящее топливо.

«Зато алкилатный бензин – это ископаемое топливо, разработанное специально для малых двигателей, которое, конечно, наиболее благоприятно для машин и наиболее экологично, однако при этом и самое дорогое», – сказал Мелтс, отметив, что алкилатный бензин можно приобрести на заправочных станциях.

Менеджер по поставкам моторного топлива Circle K подчеркнул, что, помимо выбора правильного топлива, важно также и правильно хранить купленное топливо. «Рекомендуется закупать одновременно столько топлива, сколько используете в ближайшее время, поскольку для сохранения свойств и качества топлива требуется стабильная среда. Например, канистра, поставленная где-то у поленницы, не должна подвергаться воздействию солнечных лучей, а также, безусловно, нельзя хранить топливо в канистре всю зиму», – сказал Мелтс.

3. В конце сезона проведите обстоятельное техническое обслуживание