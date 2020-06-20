Ратас не стал бы вписывать в Конституцию концепцию брака

"По данному вопросу правительство общую точку зрения не сформировало. По моему личному мнению, формулировка концепции брака в Конституции достаточная", – написал Ратас в ответ на запрос Социал-демократической партии.

Члены фракции социал-демократов в Рийгикогу Индрек Саар, Яак Юське, Хельмен Кютт, Хельо Пикхоф, Катри Райк, Рийна Сиккут и Раймонд Кальюлайд обратились к Ратасу с вопросом об организации референдума.

В числе прочего депутаты поинтересовались, почему правительство намеревается провести референдум одновременно с местными выборами, на что Ратас ответил, что организация народного голосования касательно института брака в один день с местными выборами прописана в коалиционном договоре.