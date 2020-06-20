Плохие новости: в Пярну закончились летние квартиры

«Очевидно, что большинство людей в этом году планируют отдыхать дома. Сдающиеся в Пярну на лето квартиры уже заняты жителями Эстонии и Финляндии, так как сообщение с Финляндией уже восстановилось», - объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Те, кто сейчас хотят снять на летний период квартиру в Пярну, уже опоздали: предложения есть, но особо выгодных – нет. «В выигрыше сейчас те, кто заключили договоры в разгар коронакризиса, когда цены были очень», - подчеркнул Саксинг.

«В этом году лето в Пярну началось раньше, курортники приехали уже в мае, вода в море сейчас 22 градуса. Некоторые апартаменты для отдыха сданы на длительный срок, да и другие активно используются», - добавил он.

По словам Саксинга, типичная квартира на лето в Пярну - это двухкомнатная квартира с балконом, расположенная рядом с пляжем. Пандемия неожиданно оживила куплю-продажу таких квартир, например, в конце мая была продана последняя свободная квартира в новом многоквартирном доме на улице Тийру.

«Семьи, которые раньше только задумывались о покупке летней квартиры в Пярну, возможно, из-за проблем с дальними путешествиями начали реализовывать свои планы», - отметил Саксинг.