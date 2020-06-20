В Латвии налоговики начнут проверять водителей Bolt и Yandex

В отрасли таксоизвоза Латвии, где традиционно возникают проблемы с уплатой налогов, ожидаются перемены. Служба госдоходов Латвии с недавних пор получает данные о поездках, совершаемых через мобильные приложения.
Уже в июле налоговики начнут анализировать, кто из водителей мошенничает, пишет Postimees.
«Мы в отрасли перевозок такси острее всего чувствуем, когда спрос на услуги растет или падает, — говорит Карлис Кезберис, руководитель Bolt в Латвии. — Самое сильное падение оборота было в апреле, когда спрос на услуги такси составлял примерно 25% от «доковидной» нормы. Потом первый шок прошел, и люди постепенно начали возвращаться к привычной жизни. В июне мы выросли до уровня 50%, и спрос продолжает понемногу расти».
Сколько водителей в Латвии ездит с использованием платформы Bolt, Кезберис не говорит, отметив, что это многие сотни шоферов — и их количество стабилизировалось, пишет rus.lsm.lv. За время распространения коронавируса примерно треть активных водителей перестала ездить, — вероятно, ушли на пособие за простой. Привлекать клиентов снижением цен в первые месяцы эпидемии Bolt не стал — хотя в обычные времена регулярно предлагал скидки в 10-30%. «Это было тяжелое решение, но мы решили не поощрять поездки без необходимости. Ограничились затягиванием поясов, пересмотрели наши расходы.» — говорит Кезберис.
Одно из нововведений за время эпидемии, которое актуально и сейчас — добавилась опция Protect (защита) в мобильном приложении: выбрав ее, клиент вызывает машину с установленной в салоне перегородкой, которая отделяет пассажиров от водителя. По наблюдениям Lsm.lv, цена такой поездки не отличается от стандартной.
«Когда началась эпидемия, мы проводили эксперименты с потоками воздуха, как они циркулируют по салону машины. В итоге констатировали: даже самодельная стенка, если она правильно установлена, дает хороший изолирующий эффект, — говорит Кезберис. — Часть водителей сами обратились к Bolt с такой инициативой, и оборудовали перегородки. К счастью, в Латвии распространение вируса все же не было таким большим, как в других странах».
О том, что Латвии повезло, и коронавирус нашу страну задел сравнительно мало (в плане заболеваемости, а не по падению спроса) в переписке с Lsm.lv сообщил и региональный директор Yandex Taxi Стасис Брилис. Косвенно об этом свидетельствует такой факт: компания, работающая в 18 странах, в апреле создала специальный фонд для финансовой поддержки таксистов, которые заболели Covid-19 — но, в отличие от многих других стран, у партнеров Yandex в Риге случаев заболевания водителей за время эпидемии не было.
«Это говорит о том, что защитные меры были достаточными»_ — считает Брилис.
С другой стороны, в отличие от местных традиционных операторов такси, которым проще контролировать своих работников, мобильные приложения — по сути, лишь посредники, предлагающие техническое решение. Им остается лишь информировать таксистов о необходимых мерах дезинфекции и дистанцирования, после чего полагаться на добросовестность — и на страх. Так, по словам главы Bolt, для большинства водителей бренда эта работа — основное занятие, а не хобби, поэтому в их же интересах самим не заболеть, чтобы они могли работать.
Когда спрос на услуги такси вернется к докризисному уровню? Скорее всего, только после разработки вакцины, считает глава Bolt. В свою очередь, представитель Yandex Taxi сообщил, что в июне спрос на услуги такси удвоился, по сравнению с ситуацией в начале мая, но все еще не достиг докризисного уровня. Отчасти спасают побочные направления бизнеса: обе компании активизировались в сфере доставки, в том числе продуктов, лекарств и корпоративных посылок.
В Латвийском регистре водителей такси зарегистрированы около 7300 человек — несмотря на кризис, с начала года их число увеличилось на несколько сотен. Впрочем, большинство работают лишь эпизодически, в периоды большого спроса — в пятницу вечером, по праздникам, говорит глава Дирекции автотранспорта Кристиан Годиньш.
Проблема для государства в том, что отрасль такси — это традиционная «серая зона», в которой часть игроков работает нелегально, и не платит налоги. Год назад глава СГД Иева Яунземе даже включила такси в топ-3 отраслей (вместе со строительством и ресторанным бизнесом), где наиболее велика доля серой экономики. Схожие подозрения ранее высказывал и глава Дирекции автотранспорта.
«Эти подозрения все еще актуальны, — говорит теперь Годиньш. — Что улучшилось с начала года — тот же Bolt теперь больше контролирует перевозчиков, которые работают через его приложение. В то же время мы время от времени получаем информацию, что некоторые водители все еще оказывают услуги, не имея регистрации и лицензии.
Иногда клиенты сталкивались с ситуациями, когда водитель совсем не понимал по-латышски.
Такие случаи были и с местными таксистами, но в последние годы — довольно много с водителями-иностранцами, которые ищут возможность зарабатывать в Латвии… Была история с блокировкой платформы Yandex.Taxi так как компания не была зарегистрирована в базе данных Дирекции автотранспорта. Надеюсь, что вскоре отрасль такси станет «белее», чем ранее».
Теперь обе работающие в Латвии мобильные платформы — Bolt и Yandex.Taxi — пересылают данные о совершенных через их приложения поездках в Службу госдоходов. Но это новая практика и налоговая служба еще не начала анализ этих данных, говорит Годиньш.
«Анализ начнется в обозримом будущем (в июле, а в данный момент разрабатывается техническое решение, сообщили Lsm.lv в СГД). Я разговаривал с главой СГД Иевой Яунземе, и она согласилась, что у нас тоже будет доступ к этим данным. В свою очередь, представители Yandex и Bolt согласились следить, чтобы услуги не оказывали водители без лицензии и без регистрации. Специальная рабочая группа сейчас разрабатывает технические решения, как сделать обмен информацией эффективным, чтобы СГД могла быстро констатировать, кто из компаний такси мошенничает с налогами. В ближайшие недели наши предложения будут отправлены в Министерство сообщения, и там оценят необходимость менять нормативные акты».
Вообще, в отрасли много что нужно менять, считает Кристиан Годиньш. «Первое — и это мы часто слышим от представителей отрасли — лицензирование, которое сегодня раздроблено по крупным городам и регионам. В итоге нужно много разных лицензий для тех, кто хочет работать в разных регионах. Это неудобно, нужна централизация. Второе — касательно обмена данными мобильных платформ, и их анализа: нам нужно иметь к ним доступ, чтобы оперативно реагировать на ситуацию. Третье: вопрос уплаты налогов. Но тут важно мнение СГД, какую модель там считают лучшей. У самих перевозчиков мнения на этот счет отличаются, в зависимости от их бизнес-модели».
Что касается налогов — Латвия могла бы перенять эстонский опыт облегченного налогового режима, считает Годиньш (о такой практике Lsm.lv одобрительно отзывался глава «Рижского таксопарка» Каспар Муйжниекс).
«Я ознакомился с эстонским регулированием, в том числе обсуждал его с Bolt, который работает и в Эстонии. Там налоги с таксистов — физических лиц взимаются в зависимости от оборота: до 25 тысяч евро в год — ставка 20%, а с суммы выше 25 тысяч — 40%. Мы такую модель будем предлагать для обсуждения, посмотрим, как отреагируют СГД и Министерство финансов. С точки зрения контроля, такая модель была бы проще», - сказал Годиньш.
В СГД применимость эстонского опыта в Латвии не комментируют: по словам пресс-секретаря Андрея Вайварса, эту идею будет оценивать Минфин.