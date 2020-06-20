В Латвии налоговики начнут проверять водителей Bolt и Yandex

Когда спрос на услуги такси вернется к докризисному уровню? Скорее всего, только после разработки вакцины, считает глава Bolt. В свою очередь, представитель Yandex Taxi сообщил, что в июне спрос на услуги такси удвоился, по сравнению с ситуацией в начале мая, но все еще не достиг докризисного уровня. Отчасти спасают побочные направления бизнеса: обе компании активизировались в сфере доставки, в том числе продуктов, лекарств и корпоративных посылок.

В Латвийском регистре водителей такси зарегистрированы около 7300 человек — несмотря на кризис, с начала года их число увеличилось на несколько сотен. Впрочем, большинство работают лишь эпизодически, в периоды большого спроса — в пятницу вечером, по праздникам, говорит глава Дирекции автотранспорта Кристиан Годиньш.

Проблема для государства в том, что отрасль такси — это традиционная «серая зона», в которой часть игроков работает нелегально, и не платит налоги. Год назад глава СГД Иева Яунземе даже включила такси в топ-3 отраслей (вместе со строительством и ресторанным бизнесом), где наиболее велика доля серой экономики. Схожие подозрения ранее высказывал и глава Дирекции автотранспорта.

«Эти подозрения все еще актуальны, — говорит теперь Годиньш. — Что улучшилось с начала года — тот же Bolt теперь больше контролирует перевозчиков, которые работают через его приложение. В то же время мы время от времени получаем информацию, что некоторые водители все еще оказывают услуги, не имея регистрации и лицензии.

Иногда клиенты сталкивались с ситуациями, когда водитель совсем не понимал по-латышски.

Такие случаи были и с местными таксистами, но в последние годы — довольно много с водителями-иностранцами, которые ищут возможность зарабатывать в Латвии… Была история с блокировкой платформы Yandex.Taxi так как компания не была зарегистрирована в базе данных Дирекции автотранспорта. Надеюсь, что вскоре отрасль такси станет «белее», чем ранее».

Теперь обе работающие в Латвии мобильные платформы — Bolt и Yandex.Taxi — пересылают данные о совершенных через их приложения поездках в Службу госдоходов. Но это новая практика и налоговая служба еще не начала анализ этих данных, говорит Годиньш.