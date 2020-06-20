Сб, 20.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Тестирование выявило 11 случаев коронавируса у игроков НХЛ

Тестирование выявило 11 случаев коронавируса у игроков НХЛ

Каток.

ФОТО: USA TODAY USPW/USA TODAY Sports

Тесты 11 игроков Национальной хоккейной лиги дали положительный результат по итогам общего тестирования. Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, сообщается на официальном сайте организации.

С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки, но при этом все хоккеисты и сотрудники команд должны были пройти тестирование на коронавирусную инфекцию, пишет Newsru.

"На данный момент более 200 хоккеистов прошли тестирование. Положительный результат был выявлен у 11 игроков. Все заразившиеся спортсмены переведены на карантин и соблюдают предписанные рекомендации, личности хоккеистов раскрываться не будут. Информация о результатах тестов будет публиковаться еженедельно", - сказано в заявлении лиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирусом заражен 22-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, а также пять случаев инфицирования было зафиксировано в "Тампе".

Чемпионат НХЛ приостановили 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. В конце мая было объявлено о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ