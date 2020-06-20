Одному из видов крапивы в Эстонии грозит исчезновение

Сознательные садоводы беспокоятся, что в стране исчезает двудомная крапива, которая и для здоровья полезна, и в борьбе с вредителями помогает. Некогда докучливый сорняк стал настолько ценным, что уже появились советы по его размножению.

По мнению ботаника и главного редактора журнала Eesti Loodus Тоомаса Кукка, причина исчезновения такого вида крапивы проста: это типичное садовое растение, а вместо грядок в Эстонии появляется все больше газонов. Статус охраняемого растения не помог бы жгучей крапиве: для ее более широкого распространения нужно привычное садоводство, чтобы в огородах росли как овощи, так и сорняки.