Здание комплекса внутренней безопасности строили нелегал и незаконные рабочие

На этой неделе чиновники Налогово-таможенного департамента, Департамента полиции и погранохраны и Трудовой инспекции проверили строительство комплекса внутренней безопасности на краю Рижского шоссе и бульвара Таммсааре и частного дома на улице Папли. На строительстве, заказанном в рамках господряда, инспекторы выявили шесть иностранцев, которые не имели права работать в Эстонии. Трое из них не были внесены в регистр занятости - то есть, они работали по-черному.

По словам главы погранично-миграционной службы Ляэнеской префектуры Марго Петерса, там было четыре украинца, белорус и грузин. Кроме того, инспекторы обнаружили на той же стройке сотрудника, который может находиться в Эстонии, но которого нет в регистре занятости. Все семеро были работниками фирм-субподрядчиков строительства Дома внутренней безопасности.

Большинство все же было должным образом зарегистрировано: по словам Петерса, почти 40 из 156 рабочих в двух проверенных зданиях были иностранцами.

Самой большой проблемой нелегалов в Эстонии является выплата заработной платы в конверте, которую, согласно статистике Налогово-таможенного департамента, практикует четверть эстонских компаний, а в Пярнумаа - еще больше. В 11 из 60 компаний, проверенных на двух строительных площадках на этой неделе, департамент заподозрил выплату как минимум части зарплат строителей по-черному.

Сомнения возникли, потому что эти работодатели платят намного ниже, чем в среднем по отрасли. Поэтому в ближайшее время руководителям 11 компаний придется отчитываться перед чиновниками.

"Вызывает обеспокоенность то, что на объектах государственных закупок работают компании, чьи налоговые дела не в порядке, и эти государственные деньги доходят до нечестного предпринимателя, - говорит ведущий аудитор Налогово-таможенного департамента Кайя Колло. - Мы сотрудничаем с заказчиками работ и усилили контроль в этом отношении. Также важно, чтобы госсектор не пользовался услугами нечестных подрядчиков при заказе работ и уделял больше внимания прошлому субподрядчиков".

По словам Колло, из-за зарплаты в конвертах эстонское государство в прошлом году потеряло около 134 миллионов евро налоговых денег. По ее словам, расчеты МТА показывают, что около шести процентов сотрудников получают зарплату в конверте. «Наиболее проблемными секторами в Пярнумаа являются проживание, питание, розничная и оптовая торговля, строительство», - отметила Колло.

По словам Петра, нелегальные рабочие не были оштрафованы, но были предупреждены. Еще неизвестно, кто из них останется здесь на работу, а кому придется возвращаться домой. Предприятия, очевидно, могут исправить документы своих работников. Трое из этих иностранцев имели право на работу в прошлом году, но Департамент полиции и погранохраны отозвал их, потому что работодатель не зарегистрировал их в качестве работников или не уведомил департамент о начале трудовых отношений.

В прошлом у данной компании не было проблем с регистрацией иностранных работников. По словам Петерса, это означает, что компания осведомлена о Законе об иностранцах и в курсе обязанности регистрировать сотрудников. Таким образом, в воздухе повисает вопрос, почему сотрудники не зарегистрированы.

По словам Петерса, часто подвергаются эксплуатации граждане Украины, а также Белоруссии, Молдавии и Грузии: они работают длинные смены и получают минимальную заработную плату. «Согласно закону, нужно платить не менее 8,13 евро в час, но обычно платят почти вдвое меньше», - сказал он.

При каждой проверке миграционные чиновники Департамента полиции и погранохраны раздают иностранцам контакты консультантов и даже предоставляют юридические консультации иностранцам. «Они часто не знают своих прав, - сказал Петерс. - Например, иногда из их зарплаты вычитаются расходы, чего делать нельзя».

В области охраны труда инспекторы, по словам пресс-секретаря Трудовой инспекции Кристель Абель, обнаружили семь нарушений на двух строительных площадках, Основными нарушениями были отсутствие ограждений и открытые проемы.