В Москве продан девяностый этаж башни "Федерация". Имя покупателя не разглашается

Собеседник журналистов уточнил, что лот включает семь апартаментов с потолками высотой 5,5 метра и панорамным видом из пятиметровых окон. Кто именно приобрел эту недвижимость, не уточняется, но известно, что в качестве целевого назначения новой собственности покупатель рассматривает сферу досуга и отдыха.

Ранее 90-й этаж башни «Восток» позиционировался как пространство для организации и проведения официальных и деловых встреч, имиджевых и частных мероприятий, корпоративных событий и конференций, выставок и концертов, а также других мероприятий.

Директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев назвал сделку по продаже пространства «332 над Москвой» значимой. Он напомнил, что долгое время этот объект являлся одним из самых дорогих не только в «Москва-Сити», но и во всей столице.

«Многие гадали, как будут использоваться данные апартаменты: как ресторан, как зона проведения мероприятий или же как VIP-ложа какой-нибудь китайской нефтяной компании. Насколько мы понимаем сейчас, сделка состоялась, и она является знаковой и заметной для города», - отметил Соловьев.