Cо счетов сотрудничающей с эстонским стартапом немецкой фирмы исчезли почти 2 миллиарда

Директор компании Маркус Браун, который возглавлял Wirecard с 2005 года, подал в отставку. Именно он в свое время превратил небольшой берлинский стартап в международную корпорацию.

​В марте этого года Wirecard в сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии провайдером услуг электронного резидентства Xolo запустила услугу, которая позволяет э-резидентам открывать банковский счет, не посещая Эстонию.

Wirecard пришлось в очередной раз отложить публикацию годовой отчетности после того, как аудиторская компания EY заявила об обнаружении нехватки средств — указанная сумма в 1,9 млрд евро составляет около четверти всех средств, заявленных на счетах компании. После этого акции Wirecard упали более чем на 60%, сообщает "Коммерсантъ".

В EY заявляют, что управляющий счетами Wirecard пытался «обмануть аудитора» и мог предоставлять «поддельные данные по остаткам наличности».

Проблемы компании с аудитом начались еще в прошлом году: тогда сообщалось, что сотрудники Wirecard завысили продажи и прибыль ее подразделений в Дубае и Дублине и вводили в заблуждение аудиторов из EY. Также в прошлом году Wirecard наняла другую аудиторскую компанию, KPMG, для проведения специального аудита, в итоге сотрудники KPMG заявили, что не смогли отследить «львиную долю» трансакций, стоящих за прибылью Wirecard в период с 2016 по 2018 год. Из-за сложностей с аудитом компания с марта трижды переносила публикацию отчетности за 2019 год, сейчас в EY заявили, что ее публикация пока невозможна, так как необходимо провести дополнительные проверки.

Генеральный директор Wirecard Маркус Браун, неоднократно отвергавший обвинения в адрес компании, заявил: «Нельзя исключать, что Wirecard стала жертвой серьезного случая мошенничества».