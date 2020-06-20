Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 748 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,3% или две пробы дали положительный результат.
Коронавирус диагностирован у медработника Таллиннской тюрьмы.
Число жертв коронавируса в мире превысило 460 000.
Нарышкин: Россия искренне помогала Италии бороться против вируса, а не занималась дезинформацией.
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В России число умерших от коронавируса достигло 8000 человек.
Cо счетов сотрудничающей с эстонским стартапом немецкой фирмы исчезли почти 2 миллиарда.
Здание комплекса внутренней безопасности строили нелегал и незаконные рабочие.