Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 748 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,3% или две пробы дали положительный результат.

Коронавирус диагностирован у медработника Таллиннской тюрьмы.

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 000.

Нарышкин: Россия искренне помогала Италии бороться против вируса, а не занималась дезинформацией.

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