Сб, 20.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас

Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Рабочая сила. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июня.

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 748 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,3% или две пробы дали положительный результат.

Коронавирус диагностирован у медработника Таллиннской тюрьмы.

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 000.

Нарышкин: Россия искренне помогала Италии бороться против вируса, а не занималась дезинформацией.

Другие новости

По следам лихулаской трагедии: оружие в руках пьющего человека.

Новые детали: стрелок из Лихула шел на войну с целью убивать.

Фермеры: правительство нас подвело, урожай все-таки погибнет.

В России число умерших от коронавируса достигло 8000 человек.

Cо счетов сотрудничающей с эстонским стартапом немецкой фирмы исчезли почти 2 миллиарда.

Здание комплекса внутренней безопасности строили нелегал и незаконные рабочие.

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