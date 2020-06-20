С глаз долой: кухонная мебель, которая отпугивает покупателей недвижимости

Потенциальные покупатели, как правило, предпочитают идти в ногу со временем и, по возможности, выбирают жилье, где можно начать новую жизнь с нуля. покупает дом, где можно начать все с нуля. Они также очень критично и требовательно относятся к решениям дизайна интерьера своего будущего дома.

«Главное, что пугает потенциального покупателя – это кухня, которую необходимо модернизировать, особенно когда в ее цветовой палитре преобладает оранжевый или орехово-коричневый цвета», - рассказали ведущие телешоу Property Brothers Дрю и Джонатан Скотты изданию realtor.com.