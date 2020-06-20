В центре Риги снесут здание, находящееся в нормальном состоянии

На месте здания, находящегося на улице Элизабетес, 2, планируется построить концертный зал. Сейчас его помещения арендуют 85 фирм и компаний, сообщает латвийское агентство по управлению государственной недвижимостью Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Арендаторам VNĪ предложит альтернативные помещения в других зданиях, которыми оно управляет.
Эксплуатацию здания Всемирного торгового центра планировалось прекратить с будущего года, так как система противопожарной сигнализации нуждалась в обновлении.
Здание площадью почти 15 000 кв. м находится в удовлетворительном техническом состоянии, но коммуникации устарели.
Ранее планировалось реконструировать здания для переселения в него учреждений, подведомственных Министерству экономики.
Во вторник правительство Латвии приняло решение снести здание Всемирного торгового центра и построить на его месте концертный зал.