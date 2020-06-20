В центре Риги снесут здание, находящееся в нормальном состоянии

Арендаторам VNĪ предложит альтернативные помещения в других зданиях, которыми оно управляет.

Эксплуатацию здания Всемирного торгового центра планировалось прекратить с будущего года, так как система противопожарной сигнализации нуждалась в обновлении.

Здание площадью почти 15 000 кв. м находится в удовлетворительном техническом состоянии, но коммуникации устарели.

Ранее планировалось реконструировать здания для переселения в него учреждений, подведомственных Министерству экономики.