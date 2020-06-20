Полвека за рулем скорой помощи: трупы жертв метанола на каждом углу и роды у стен церкви

Яану Ханссону было 22 года, когда он по примеру старшего брата вступил в должность в автопарке Министерства здравоохранения. В советскую эпоху автопарк отвечал за работу скорой помощи по всей стране. Пятьдесят лет спустя Ханссон все еще несет круглосуточные дежурства в машине скорой помощи и доставляет парамедиков к нуждающимся. За долгий срок службы он не стал причиной ни одной аварии, пишет Pärnu Postimees.
Заступившему на работу в июне 1970 года молодому человеку не сразу разрешили водить машину скорой помощи: поначалу приходилось возить гостей министерства и совершать деловые поездки. Примерно через год Ханссону было доверено сесть за руль его первой машины скорой помощи. «Уже невозможно установить точную дату», - говорит он: в трудовой книжке по такому случаю пометки не было.
В последние годы советской эпохи машины скорой помощи перешли в ведомство больниц, и и так остается по сей день. За это время Ханссон поработал на самых разных автомобилях. "Вначале были "волги" - Газ 21 и 24 - затем появились "тойоты", " шеви", "мерсы", с десяток точно", - отметил Ханссон.
По словам Ханссона, который работал в Пярнумаа на протяжении всего срока, найдется не так много мест, где он не ездил бы на красно-белой машине.
В День Победы Яану исполняется 73 года, но о выходе на пенсию он всерьез еще не думает . "Рано еще. Я уверен, что когда придет чувство, я уйду, - сказал он. - Мне не нравится загадывать даты, пусть жизнь сама вносит свои коррективы. Сейчас команда сложилась, и у меня есть силы, я буду работать, пока это устраивает всех».
По словам Ханссона, коронавирусная пора прошла тяжело: каждый раз приходилось одеваться в скафандр и так носить больных. «В начале пандемии средств индивидуальной защиты было мало, но, к счастью, это была временная проблема, и она быстро решилась», - вспоминает Ханссон опыт, которого до этого у него никогда не было за годы работы.
Уже полвека зарабатывающему на хлеб на одной и той же работе Ханссону до сих пор это не надоело, и он не думал о смене работы. «Мне нравится наш график: сутки на работе и трое суток отдыха. Иногда работа попадает на выходные, но после этого я все-таки несколько дней свободен», - отметил он. Кроме того, рабочие дни сильно отличаются друг от друга. «Каждая смена нова, никогда не знаешь, что ждет впереди».
Ежедевные встречи с пьяными не поменяли привычек юбиляра - он и так не курит и не пьет много алкоголя. "Вид больных не влияет на меня: я уже застрахован от этого. Марафон не побегу, но и доктор не нужен", - он трижды сплевывает через плечо. Его здоровье в порядке. «Может быть, гены хорошие, моя мать дожила до 92 лет».
Сегодня официальное звание водителя скорой помощи - это техник скорой помощи, и для работы в этой должности необходимо пройти как минимум 400 часов экстренной медицинской подготовки. Нужно помогать начальнику бригады скорой помощи, который отвечает за готовность и деятельность всей команды на пути во время выезда.
Неотложная работа неизбежно связана с чрезвычайными ситуациями, которые врезаются в память на всю жизнь. «Самой жуткой была метаноловая трагедия, когда в Пярну на улице Лийва и Рейу буквально на каждом углу было по трупу», - припоминает Яан.
Права и обязанности техника скорой помощи
Отвечать за состояние оборудования во время смены и пересменки;
обеспечивать безопасную транспортировку бригады скорой помощи и пациента;
проезжать по максимально безопасному маршруту на место происшествия;
парковать машину скорой помощи на месте происшествия в безопасном и наиболее подходящем месте, чтобы забрать пациента;
помогать другим членам бригады скорой помощи в доставке экстренного медицинского оборудования и процедурах;
оказывать медицинскую помощь в пределах своей компетенции;
выполнять другие рабочие поручения начальника бригады скорой помощи;
посещать курсы повышения квалификации не менее 40 часов в год.
Почти 30 лет назад также была авария, когда пожарная машина врезалась в ехавший по Таллиннскому шоссе городской автобус, да так, что он упал в бок. «Четыре бригады скорой помощи доставляли раненых в больницу», - сказал он, добавив, что, к счастью, в тот раз серьезных травм не было.
В рабрчей машине Ханссона никто ен умирал, зато однажды по пути в больницу на свет появился новый гражданин. "Это случилось несколько десятков лет назад. Процесс родов начался возле церкви Аудру. Я остановил машину и вдвоем с врачом мы приняли роды", - вспоминает Ханссон об уникальном событии.
По словам Ханссона, сравнить cегодняшнюю скорую помощь с советской невозможно. «Разница в оборудовании огромна: раньше были только кислородные аппараты и аппараты для электрокардиограмм, сегодня устройств гораздо больше», - сравнил Ханссон. Состав бригады скорой помощи также вырос с двух до трех человек. Поскольку работникам скорой помощи часто приходится поднимать тяжести, такая работа, по его мнению, больше подходит мужчинам.
Семья относится к работе Ханссона хорошо. Работая на передовой, находясь в водовороте коронавирусных событий, работники скорой помощи должны были проявлять двойную осторожность в частной жизни.
«В нашей семье мы следили очень внимательно, дезинфекция проводилась сверху донизу, в магазины ходили редко, а если приходилось, то, конечно, в маске. Если вы жить вдвоем, много ли надо», - говорит дедушка пятерых внуков, чьи взрослые сын и дочь давно вылетели из гнезда.
В свободное время Ханссон занимается, по собственным словам, всем понемногу. «Я катаюсь на мотоцикле, летом работаю в саду, и у меня не появилось никакого отвращения к вождению», - улыбается профессиональный шофер.