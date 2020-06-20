Полвека за рулем скорой помощи: трупы жертв метанола на каждом углу и роды у стен церкви

Заступившему на работу в июне 1970 года молодому человеку не сразу разрешили водить машину скорой помощи: поначалу приходилось возить гостей министерства и совершать деловые поездки. Примерно через год Ханссону было доверено сесть за руль его первой машины скорой помощи. «Уже невозможно установить точную дату», - говорит он: в трудовой книжке по такому случаю пометки не было.

В последние годы советской эпохи машины скорой помощи перешли в ведомство больниц, и и так остается по сей день. За это время Ханссон поработал на самых разных автомобилях. "Вначале были "волги" - Газ 21 и 24 - затем появились "тойоты", " шеви", "мерсы", с десяток точно", - отметил Ханссон.

По словам Ханссона, который работал в Пярнумаа на протяжении всего срока, найдется не так много мест, где он не ездил бы на красно-белой машине.

В День Победы Яану исполняется 73 года, но о выходе на пенсию он всерьез еще не думает . "Рано еще. Я уверен, что когда придет чувство, я уйду, - сказал он. - Мне не нравится загадывать даты, пусть жизнь сама вносит свои коррективы. Сейчас команда сложилась, и у меня есть силы, я буду работать, пока это устраивает всех».

По словам Ханссона, коронавирусная пора прошла тяжело: каждый раз приходилось одеваться в скафандр и так носить больных. «В начале пандемии средств индивидуальной защиты было мало, но, к счастью, это была временная проблема, и она быстро решилась», - вспоминает Ханссон опыт, которого до этого у него никогда не было за годы работы.

Уже полвека зарабатывающему на хлеб на одной и той же работе Ханссону до сих пор это не надоело, и он не думал о смене работы. «Мне нравится наш график: сутки на работе и трое суток отдыха. Иногда работа попадает на выходные, но после этого я все-таки несколько дней свободен», - отметил он. Кроме того, рабочие дни сильно отличаются друг от друга. «Каждая смена нова, никогда не знаешь, что ждет впереди».

Ежедевные встречи с пьяными не поменяли привычек юбиляра - он и так не курит и не пьет много алкоголя. "Вид больных не влияет на меня: я уже застрахован от этого. Марафон не побегу, но и доктор не нужен", - он трижды сплевывает через плечо. Его здоровье в порядке. «Может быть, гены хорошие, моя мать дожила до 92 лет».

Сегодня официальное звание водителя скорой помощи - это техник скорой помощи, и для работы в этой должности необходимо пройти как минимум 400 часов экстренной медицинской подготовки. Нужно помогать начальнику бригады скорой помощи, который отвечает за готовность и деятельность всей команды на пути во время выезда.