Коронавирус. ФОТО: Savanevich Viktar/Shutterstock

Бразилия стала второй страной в мире после США, где число инфицированных Covid-19 превысило 2 млн. В Австралии вновь ужесточают ограничительные меры на фоне возникновения новых зараженных. В Британии аэропорты вводят для въезжающих в страну опцию по сдаче платного теста с целью избежать двухнедельного карантина.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 8,5 млн человек по всему миру инфицированы новым коронавирусом, однако эта цифра может быть значительно выше, так как многие случаи заражения протекают бессимптомно или же не тестируются.

Число смертей по всему миру превысило 454 000.

В России количество новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выросло на 7889, приблизившись к отметке в 580 тыс.

В Москве выявлено 1057 новых заболевших - это рекордно низкий прирост с апреля: менее 1 на 10 тыс. населения.

За минувшие сутки скончался 161 человек, за весь период в результате коронавирусной инфекции в России, по официальной статистике, умерли 8002 человека.

После прохождения лечения COVID-19 за прошедшие сутки из больниц выписаны 10 186 человек; всего выздоровевших - около 335 тыс. человек.

Бразилия перешла миллионный рубеж

Бразилия стала второй страной в мире, где зарегистрировано более 1 млн больных Covid-19, и количество новых инфицированных продолжает расти.

По данным бразильского минздрава, за последние сутки выявлен рекордный прирост - более 54 000 новых инфицированных.

Еще один печальный рекорд в Бразилии: четвертый день подряд в стране регистрируется более 1200 смертей от коронавируса, общее число погибших - без малого 49 000.

Нехватка тестов на выявление инфекции заставляет предположить, что истинные цифры выше официальных. По данным экспертов, страна еще не прошла пик заболеваемости.

Заболеваемость растет

Власти австралийского штата Виктория вновь ужесточили ограничительные меры после того, как суточный прирост новых больных составил 25 человек - впервые за последние два месяца.

Как рассказал премьер штата Дэниел Эндрюс, с апреля месяца половина всех местных случаев возникала путем передачи вируса внутри семей или в результате общения с проживающими по другому адресу родственниками.

С будущей недели число разрешенных гостей в домах уменьшается с 20 до 5 человек; на улице можно будет собираться числом не более 10 человек, а планы разрешить ресторанам обслуживать одновременно до 50 посетителей откладываются на три недели. В настоящий момент рестораны в этом штате могут принимать до 20 клиентов.

В Новой Зеландии по новым правилам все прибывающие в страну, даже не имеющие симптомов, дважды за 14 дней проходят тестирование на коронавирус.

В Южной Корее выявлено 67 новых случаев за последние стуки - это самое высокий прирост за три недели.

В Китае - 27 новых заболевших, из них 4 случая завезены из-за границы, а 23 местных - 22 в Пекине и один в провинции Хэбэй.

Тесты в тестовом режиме

Крупнейшие аэропорты в Британии собираются в тестовом режиме предлагать прибывающим в страну пассажирам сдавать анализ слюны на выявление коронавируса, аналогичный тому, который делается в британских больницах. Эта мера сможет помочь въехавшему в Британию избежать 14-дневного карантина, но только в случае отрицательного результата.

Стоимость теста, на который надо будет записываться по интернету - 140 фунтов (172 доллара). Результат будет известен в течение 5-24 часов. Тестовый режим будет запущен в ближайшие две недели.

Тем временем в Англиивласти, под давлением сферы досугового и гостиничного бизнеса, рассматривают возможность сократить рекомендованную дистанцию в 2 метра, которой должны придерживаться люди, находясь в общественных местах.