День рождения мог закончиться трагедией: компанию подростков на досках унесло далеко в море

Сегодня в 12.17 в Центр тревоги поступило сообщение о сапсерферах, которые вышли в море и из-за ветра оказались слишком далеко от берега, сказала пресс-секретарь полиции Кристи Райдла.

На вызов отреагировали катер Департамента полиции и погранохраны и Пиритаская спасательная команда. Они доставили на берег в общей сложности десять человек, в том числе восемь детей и двух взрослых тренеров, которых отнесло в море примерно на километр. Четверо детей добрались до берега самостоятельно. Большинству детей было 14 лет. Скорая помощь осмотрела всех 14 человек, к счастью, с ними все было в порядке.

Полевой начальник Ида-Харьюского участка Кая Ранд сказала, что, по словам компании, выход в море планировался как часть празднования дня рождения. «Два тренера вышли в море с двенадцатью детьми, но попали под сильный ветер, и вода начала уносить их все дальше от пляжа», - сказала Ранд, добавив, что большинство детей в компании впервые в жизни катались на досках.