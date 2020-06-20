В США бренды на волне борьбы с расизмом решили отказаться от названия эскимо и осветляющих кожу средств

"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин [эскимос] уничижительным", - объяснила главный маркетолог компании Элизабелл Маркес, которую цитирует Reuters. Слово "эскимос" уже давно считается спорным и расистским, отмечает журнал Rolling Stone. Критики этого названия апеллируют к тому, что его якобы впервые использовали колонизаторы Арктики, называя так инуитов и юпиков.

Эскимо было создано в 1920 году владельцем кондитерского магазина Кристианом Нельсоном и кондитером Расселом Стовером и запатентовано в 1922 году. К изобретению нового лакомства Нельсона подтолкнула нерешительность мальчика, который пришел в его лавку и хотел купить мороженое, но потом выбрал шоколадку, объяснив, что у него нет денег на оба десерта. Изначально придуманное Нельсоном мороженое называлось I-Scream bar, а Стовер переименовал продукт в Eskimo Pie.

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович рассказала РИА "Новости", что слово "эскимос" переводится как "поедающий сырое мясо", и может быть уничижительным для инуитов Канады и Аляски.

"Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты"", - сообщила она. Для жителей Чукотки, по ее словам, слово "эскимос" не является уничижительным.

"Но так как мы входим в международную организацию, то мы тоже вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии хотим, чтобы вместо "эскимосов" использовалось название "инуиты"", - отметила Радунович. При этом слово "эскимо", по мнению специалиста, уже давно ассоциируется не с "поедающими сырое мясо эскимосами", а с мороженым.

"Мы - инуиты, а мороженное - эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, - это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак", - сказала Радунович.

На волне борьбы за расовое равноправие в США, поднявшейся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими, многие бренды решили пересмотреть свою маркетинговую политику. Lego временно приостановила рекламное продвижение конструкторов, включающих здания полицейских участков и других специальных служб, а также фигурки полицейских и их экипировку.

Компания Quaker Oats, принадлежащая производителю прохладительных напитков PepsiCo, отказалась от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima, на котором изображена чернокожая женщина. Ее прототипом послужила рабыня Нэнси Грин, а название сиропа позаимствовано из песни "Старая тетушка Джемайма", которую, согласно преданиям, пели рабы.

Корпорация Mars пообещала изменить логотип бренда Uncle Ben's, изображающий пожилого негра. Также будут пересмотрены логотипы продуктовых брендов Mrs. Butterworth's и Cream of Wheat.

А компания Johnson & Johnson решила свернуть линейку осветлителей пигментных пятен Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, которые потребители часто использовали для осветления кожи в целом. При этом продукция была ориентирована не на США, а на страны Ближнего Востока и Азии.

"Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия, а также рекламные слоганы наших продуктов производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше вашего естественного оттенка кожи. Мы никогда не имели этого в виду - красота кожи в ее здоровье", - цитирует заявление компании New York Times.