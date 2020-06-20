Меркель призвала жителей ФРГ установить приложение против SARS-CoV-2

Канцлер Германии Ангела Меркел призвала сограждан пользоваться мобильным приложением Corona-Warn-App, отслеживающим распространение коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Благодаря тем, кто установил приложение, можно держать под контролем дальнейшее распространение вируса, отметила Меркель в своем еженедельном подкасте, опубликованном в субботу, 20 июня.

Es hat sich gelohnt, dass wir bei der Entwicklung der #CoronaWarnApp auf absolute Transparenz, auf umfassenden Datenschutz und höchste IT-Sicherheit geachtet haben. Diese App verdient Ihr Vertrauen. - Kanzlerin #Merkel im neuen Podcast. Infos und App: https://t.co/2MzLOViTdz pic.twitter.com/rKVTJeReXQ — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 20, 2020

Канцлер отметила, что Corona-Warn-App заслуживает доверия, так как при его разработке большое внимание было уделено защите личных данных и "самому высокому уровню" IT-безопасности. В частности, речь идет о последовательной шифровке и псевдонимизации данных, а также отказе от использования геолокации и центрального хранилища данных. Таким образом, "приложение не знает, ни кто вы, ни где вы находились, а также не может установить личности тех, с кем вы встречались", пояснила Меркель.

Канцлер отметила, что использование Corona-Warn-App "абсолютно добровольно" и если кто-либо не установил его, это не значит, что он оказался "в невыгодном положении". Вместе с тем глава германского правительства выразила уверенность в том, что в пользу приложения говорят очень веские доводы . "Проявив благоразумие и чувство ответственности, мы вместе сдержали распространение вируса", - отметила канцлер, напомнив, что SARS-CoV-2 до сих пор представляет угрозу и "никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше".