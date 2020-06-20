Таллинн занял первое место на престижном конкурсе

Эксперты платформы Emerging Europeвыбрали Таллинн первым из 75 городов в категории «умного» городского развития. Речь идет о независимом конкурсе, на участие в котором города не могут подавать заявки – участников конкурса выбирают эксперты.
«Таллинн является мировым флагманом дигитального общества, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Технологии, которые мы используем как в городе, так и стране, принесли нам множество новых продуктов и услуг, а грамотное использование так называемых больших данных упрощает нам всем жизнь. – Рост и развитие очень важны, но они должны идти рука об руку с устойчивым развитием города. Создавая дополнительную экономическую ценность, мы исходим при этом из концепции «зеленого» стиля мышления. Здесь Таллинн также завоевал признание – мы финалисты конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022».
Вдобавок Таллинн занял четвертое место в таких категориях как дружественный к предпринимательству город, деловой климат и поддержка со стороны города.
«В Таллинне и Эстонии в целом отличная предпринимательская среда, об этом свидетельствует наличие успешных стартапов, - продолжил мэр Таллинна. – Поэтому наш город можно считать «зеленым» и инновативным».
В голосовании на конкурсе Emerging Europe приняли участие 51 эксперт и консультант по внешним инвестициям; они оценили по различным критериям 75 европейских столиц или городов с не менее чем 200 000 жителей.