Таллинн занял первое место на престижном конкурсе

«Таллинн является мировым флагманом дигитального общества, - сказал мэр Михаил Кылварт. – Технологии, которые мы используем как в городе, так и стране, принесли нам множество новых продуктов и услуг, а грамотное использование так называемых больших данных упрощает нам всем жизнь. – Рост и развитие очень важны, но они должны идти рука об руку с устойчивым развитием города. Создавая дополнительную экономическую ценность, мы исходим при этом из концепции «зеленого» стиля мышления. Здесь Таллинн также завоевал признание – мы финалисты конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022».