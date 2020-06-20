Моряки ставят под сомнение эффективность объединения трех департаментов

«Организации, объединяющие моряков, направили в марте соответствующее обращение к премьер-министру. Нельзя говорить о поддержке морского сектора, как утверждает Минэкономики», - отметил председатель правления Cоюза капитанов Эстонии Таури Роозипуу.

Председатель Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер считает, что включение Департамента водных путей в состав Департамента шоссейных дорог не было оправданным. "К сожалению, в морской стране, какой является Эстония, мореходство все еще рассматривается очень узко, как продолжение шоссе в море", - выразил он недовольство.

Напротив, президент Мореходной палаты Тармо Кыутс признал вклад премьер-министра Юри Ратаса в уделение внимания морской проблеме и создание должности вице-канцлера Министерства экономики по морским делам.

Министерство надеется на экономию

По словам министра экономики и центриста Таави Ааса, анализ показал важность межотраслевого транспортного департамента, к которому, по сообщению пресс-службы министерства, хотят добавить еще и ​​железную дорогу. «Для людей объединенный департамент означает, прежде всего, лучшие государственные услуги. Возникнут единый стандарт обслуживания, среда электронного обслуживания и канал связи", - сказал он

Аннели Аккерманн (Партия реформ), член парламентской группы поддержки мореходства, не в восторге от этого плана. «Я не вижу какой-либо экономии или синергии в объединении агентств, на самом деле департаменты не дублируют друг друга», - сказала она.

Свен Сестер (Отечество), который также является членом группы поддержки мореходства, также испытывает некоторые сомнения по поводу слияния. «С одной стороны, в рамках государственной реформы это повысит эффективность государства, повысит контроль над расходами и повысит качество услуг. С другой стороны, важно обеспечить, чтобы Эстония как морское государство не оставалась в роли сироты и чтобы не возникала ситуация, когда важность мореходства в объединенном департаменте уменьшится. Поэтому было решено, что будет создана отдельная должность вице-канцлера Минэкономики », - сказал он.

Сестер выделил в качестве задач будущего высокопоставленного чиновника морское законодательство, государственные маркетинговые проекты и представительство Эстонии в международных морских организациях.

Закон уже нужно продвигать

Следующее заседание Мореходной палаты и группы поддержки состоится 1 июля, когда начнет действовать новый пакет законов о переводе судов под эстонский флаг.

Капитан дальнего плавания и член Мореходной палаты, бывший генеральный директор Департамента водных путей Рене Арикас обратил внимание на то что, хотя закон о судоходстве вступает в силу, большинство необходимых мероприятий не было начато или отстают от графика. В качестве одного из примеров он привел международный маркетинг и продажи, которыми никто не начал заниматься.

Министерство экономики планирует взять на себя маркетинговую деятельность в рамках Закона о судоходстве после объединения департаментов, то есть с 1 января 2021 года, но перед этим правительство должно уточнить детали слияния, а Рийгикогу должен их одобрить. «Будет спешка», - сказала Аккерманн, добавив, что она не видела, чтобы какое-либо министерство что-то успешно рекламировало.

Зона ответственности расширится

Текущий перечень задач Департамента водных путей широк: от сертификации дипломов моряков до измерения и маркировки морских путей и ледокольных работ. Пока не ясно, кто и как будет выполнять эти задачи в будущем. В департаменте сообщили, что, поскольку детали объединения все еще согласовываются, в настоящее время нет ничего нового, что можно было бы добавить.

Кыутс подчеркнул, что если правительство примет политическое решение о слиянии трех ведомств, то следует избегать ситуации, сложившейся в Департаменте полиции и погранохраны, когда слияние привело к доминированию одного ведомства и фактической ликвидации второго. «Уничтожение пограничного департамента было и остается большой угрозой безопасности. Морская экономика - это намного больше, чем транспорт, и эта отрасль все еще находится в кризисе, особенно после Covid-19», - сказал он.