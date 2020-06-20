Предполагаемый удар молнии нанес ущерб семье: спасатели обратились с рекомендациями

В первый момент мать семейства подумала, что дети зажгли свечу, однако почти сразу стало ясно, что ребенок не может быть виноват в подобном запахе. Она пошла на балкон и заметила, что между стеной и краем крышей идет дым.

Балкон дома на Эмайыэ, 6, за которым прогремела шаровая молния. ФОТО: Raimu Hanson

В Спасательный департамент поступил вызов в 12:08. Быстро приехавшие на место спасатели вскрыли стену, воспламенившуюся из-за загоревшихся электроприборов, и частично потолок. Владелец квартиры выразил надежду, что страховка поможет в ремонте квартиры.

Руководитель спасательных работ предположил, что начало пожару положила молния. Была ли шаровая молния, он сказать не смог. «Когда мы прибыли на место, из чуть-чуть шел дым. Выяснили, что очаг возгорания находится внутри стены, и мы должны были вскрыть стену и потолок», - сказал он.

Спасательные работы на Эмайыэ, 6. ФОТО: Marju Unt

Рекомендации Спасательного департамента

В нынешнее время, когда существует опасность гроз, Спасательный департамент напоминает, что в доме полезно установить громоотвод. Это особенно необходимо для зданий с железной крышей или металлический конструкций. Также это необходимо для домов, расположенных на возвышенностях.

Телевизионные антенны должны быть заземлены. Непосредственно перед грозой питание должно быть отключено от главного предохранителя в здании. Если это невозможно, выключите электрооборудование и отключите его от сети.

По мере приближения грома уйдите из водоемов. Также убедитесь, что предметы, которые может унести ветер, (например, садовая мебель или палатки) находятся в безопасном месте или надежно закреплены. Целесообразно унести более легкие вещи в помещение.

Во время грозы не открывайте водопроводный кран, поскольку вода является хорошим проводником электричества, и не разводите огонь под духовкой и плитой, потому что заряженные частицы в дыме действуют как молниеотводы. Не прячьтесь рядом с деревьями, металлическими мачтами и садами, так как вероятность ударов молнии там выше.

В случае грозы и плохой видимости нужно ехать осторожно, во время проливного дождя и града правильно остановиться на обочине дороги.