Предполагаемый удар молнии нанес ущерб семье: спасатели обратились с рекомендациями

Сегодня в полдень жилец дома на Эмайыэ, 6, выглянув в окно балкона своей мансардной квартиры, заметил большой огненный шар в воздухе на высоте перил балкона и через несколько секунд услышал взрыв. Электричество сразу же исчезло из квартиры, и вскоре появился запах гари, пишет Tartu Postimees.
В первый момент мать семейства подумала, что дети зажгли свечу, однако почти сразу стало ясно, что ребенок не может быть виноват в подобном запахе. Она пошла на балкон и заметила, что между стеной и краем крышей идет дым.
В Спасательный департамент поступил вызов в 12:08. Быстро приехавшие на место спасатели вскрыли стену, воспламенившуюся из-за загоревшихся электроприборов, и частично потолок. Владелец квартиры выразил надежду, что страховка поможет в ремонте квартиры.
Руководитель спасательных работ предположил, что начало пожару положила молния. Была ли шаровая молния, он сказать не смог. «Когда мы прибыли на место, из чуть-чуть шел дым. Выяснили, что очаг возгорания находится внутри стены, и мы должны были вскрыть стену и потолок», - сказал он.
Рекомендации Спасательного департамента
В нынешнее время, когда существует опасность гроз, Спасательный департамент напоминает, что в доме полезно установить громоотвод. Это особенно необходимо для зданий с железной крышей или металлический конструкций. Также это необходимо для домов, расположенных на возвышенностях.
Телевизионные антенны должны быть заземлены. Непосредственно перед грозой питание должно быть отключено от главного предохранителя в здании. Если это невозможно, выключите электрооборудование и отключите его от сети.
По мере приближения грома уйдите из водоемов. Также убедитесь, что предметы, которые может унести ветер, (например, садовая мебель или палатки) находятся в безопасном месте или надежно закреплены. Целесообразно унести более легкие вещи в помещение.
Во время грозы не открывайте водопроводный кран, поскольку вода является хорошим проводником электричества, и не разводите огонь под духовкой и плитой, потому что заряженные частицы в дыме действуют как молниеотводы. Не прячьтесь рядом с деревьями, металлическими мачтами и садами, так как вероятность ударов молнии там выше.
В случае грозы и плохой видимости нужно ехать осторожно, во время проливного дождя и града правильно остановиться на обочине дороги.
Окна и двери следует закрывать во время грозы и держаться подальше от окон. Сетевой телефон может вызвать электрический или акустический шок при разговоре во время грозы. Детям следует объяснить, что опасен не грохот, а молния.