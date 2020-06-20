Видео ⟩ Московские улицы затопило после ливня: на дорогах - потоп, движение частично перекрыто

На Никулинской затопило несколько автомобилей. Пользователи Twitter сравнили слово "подтопление" с часто используемыми в провластных СМИ эвфемизмами "хлопок" вместо "взрыв" и "возгорание" вместо "пожар". На Варшавском шоссе не просто "подтопило" проезжую часть, там образовалось целое море, писали москвичи.

"Скопилась вода из-за того, что сеть перегружена из-за очень сильного ливня", - заявили изданию "Подъём" в пресс-службе ГУП "Мосводосток". Затопленными в Москве оказались дороги, подземные переходы и дворы. Очевидцы рассказали Life, что на Булатниковской улице в районе дома номер 1 высота воды достигала метра, проникая в салоны автомобилей.

В районе пересечения с улицей Академика Янгеля "зависли" несколько светофоров, автомобилисты вынуждены ехать на красный, чтобы уехать от места потопа. В торговом центре "РИО" на Ленинском проспекте поток хлынул с потолка второго этажа прямо в магазин одежды, а в ТЦ у метро "Озерная" вода заперла посетителей на ступеньках и залилась в продуктовые магазины на первом этаже.

Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать нет . Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода тупо чтобы не словить гидроудар pic.twitter.com/gKTPzsKc9R — Alex Plotkin (@thenotarius45) June 20, 2020

Работу поливальных машин ливень не остановил.