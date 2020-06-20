Сб, 20.06.2020
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  • На Лаагна-теэ столкнулись четыре автомобиля: один человек погиб, несколько пострадали
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Галерея и видео ⟩ На Лаагна-теэ столкнулись четыре автомобиля: один человек погиб, несколько пострадали
Новость дополняется!

Сегодня около семи часов вечера на Лаагна-теэ, Ласнамяэ, произошла тяжелая авария с несколькими пострадавшими и погибшим. Движение на месте происшествия перенаправлено, пишет Postimees.

Сегодня в 18:38 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля.

Погиб один человек, несколько пострадало. На месте происшествия полиция, спасатели и скорая помощь.

По словам очевидца, автомобиль влетел в остановку с людьми.

Новость дополняется.

ФОТО: Rus.Postimees

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