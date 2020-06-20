Галерея и видео ⟩ На Лаагна-теэ столкнулись четыре автомобиля: один человек погиб, семеро пострадали
Сегодня около семи часов вечера на Лаагна-теэ, Ласнамяэ, произошла тяжелая авария, в ходе которой один человек погиб и несколько тяжело пострадали. По словам очевидца, автомобиль влетел в остановку с людьми. Движение на месте происшествия перенаправлено, пишет Postimees.
Сегодня в 18:38 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля.
Погиб один человек, семеро пострадало, среди них есть тяжело пострадавшие.
Один из участвовавших в аварии автомобилей уже находился на орбите интереса полиции. Седьмого июня Delfi опубликовал видеозапись того, как BMW с номерным знаком 999 ISA совершил опасный обгон по обочине дороги, по факту чего полиция начала производство о проступке.
Полиция просит свидетелей аварии на Лаагна-теэ сообщить об этом по номеру 112 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.