Галерея и видео ⟩ На Лаагна-теэ столкнулись четыре автомобиля: один человек погиб, семеро пострадали

Сегодня в 18:38 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля.

Погиб один человек, семеро пострадало, среди них есть тяжело пострадавшие.

Один из участвовавших в аварии автомобилей уже находился на орбите интереса полиции. Седьмого июня Delfi опубликовал видеозапись того, как BMW с номерным знаком 999 ISA совершил опасный обгон по обочине дороги, по факту чего полиция начала производство о проступке.