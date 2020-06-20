Сегодня около семи часов вечера на Лаагна-теэ, около Lasnamäe Centrum произошла тяжелая авария. Погибла стоявшая на остановке женщина, шестеро пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на скорости выше разрешенной врезался в Ford, пишет Postimees.

Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля, в субботу в 18:38.

В аварию попали BMW, Volvo, Toyota и Ford, все автомобили ехали из города в сторону моста Мустакиви. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что пока лишь выясняется, как именно произошла авария.

«Собранная к настоящему моменту информация указывает, что первым BMW врезался в Ford, каким был дальнейший ход событий, лишь устанавливается», - сказал Ярва. Он добавил, что собранные на месте происшествия доказательства дают полиции основание полагать, что скорость BMW могла быть выше допустимой.

В результате столкновения автомобилей на месте происшествия погиб пешеход, стоявшая на остановке женщина. Пострадавших было шестеро, в их числе - находившиеся в машинах пять человек и человек, стоявший на автобусной остановке рядом с погибшей женщиной. Более точной информации о его состоянии нет.

В BMW и Toyota находилось по одному человеку, оба получили легкие повреждения и были доставлены в больницу для проверки. В Ford также был один человек, он тяжело пострадал и был доставлен в больницу. В Volvo ехали два человека, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии. С ехавшими в Volvo людьми была собака, сбежавшая с места происшествия, однако сотрудникам приюта удалось ее найти. Пострадала ли собака и как сильно, на данный момент неизвестно.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что у водителя BMW нет водительских прав. Также известно, что на этом же BMW ранее неоднократно совершали на дорогах проступки, однако их совершал не водитель, участвовавший в сегодняшней аварии. Водитель, сегодня ехавший на BMW, был в последний раз наказан за проступок на дороге три года назад.

И хотя возможное опьянение водителей выясняется, к настоящему моменту известно, что у водителя BMW алкогольного опьянения не было. Его возможное наркотическое опьянение выяснит экспертиза.

Полиция просит свидетелей аварии на Лаагна-теэ сообщить об этом по номеру 112 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.