В Таллинне погиб мотоциклист

Сегодня, 20 июня, в 19:10 очевидец сообщил в Центр тревоги, что на перекрестке Пойенги и Рандвере-теэ столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. От полученного удара мотоциклиста отбросило на крышу автомобиль, и он получил смертельные повреждения.

Руководитель Ида-Харьюской патрульной службы Вячеслав Шаталов сказал, что, по первоначальным данным, 74-летний мужчина на Opel Astra начал выезжать с окольной дороги на главную, убедившись, что по главной дороге ни один автомобиль к нему не приближается.

В то же время по Рандвере-теэ из Виймси в направлении Пирита ехал мотоциклист, скорость которого была, предположительно, выше разрешенной. Мотоциклист въехал в бок автомобиля, а водителя от полученного удара отбросило на крышу машины.

Прибывшие на место происшествия полицейские пытались оживить мотоциклиста до прибытия скорой, однако, к сожалению, его повреждения были столь серьезными, что он скончался на месте.

Скорая помощь осмотрела на месте происшествия находившихся в легковом автомобиле мужчину и двух женщин. После оказания первой помощи их отпустили домой. Полиция установила, что водитель Opel был трезв и у него были водительские права.