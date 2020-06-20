Трамп не смог предотвратить выход книги экс-советника по безопасности Болтона

По мнению суда, администрация Трампа не предоставила доказательств, что запрет публикации книги необходим для того, чтобы предотвратить нанесение "непоправимого ущерба". Как указал судья Ройс Ламберт, книга Болтона уже напечатана и, по данным издательства, 200 тысяч ее экземпляров находятся в США, еще тысячи - в других странах. Кроме того, копии книги имеются в распоряжении СМИ.

Поэтому, по словам Ламберта, ущерб уже нанесен. Судья признал, что Болтон поставил под удар национальную безопасность США, и не исключил, что он может понести административную или уголовную ответственность.

Глава Белого дома через министерство юстиции пытался помешать публикации 600-страничной книги Болтона. 16 июня ведомство подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в "явном нарушении" условий его трудового договора. В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения. Выход книги может "поставить под угрозу национальную безопасность", поскольку в издании содержится засекреченная информация, заявили в Минюсте.

По данным СМИ, в своих мемуарах Болтон утверждает, что на встрече за закрытыми дверями в июне 2019 года Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться на пост президента США. Кроме того, экс-советник Трампа обвинил президента в том, что тот принимает решения во внешней политике, основываясь на интуиции и неосведомленности. В частности, по его словам, Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой, а также что Финляндия не входит в состав России.