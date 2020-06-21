Тяжелое ДТП в Харьюмаа: автомобиль вылетел с дороги, погиб человек

Автомобиль вылетел с дороги на девятом километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри возле виадука Саку. По предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший со стороны Таллинна в сторону Саку автомобиль до того, как проехать под виадуком, выехал на встречную полосу и потом врезался в мост.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сообщил, что на основании собранной информации, автомобиль выехал на встречную полосу, после этого въехал в дорожное ограждение и затем в находящийся на стадии строительства мост. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для ремонтных работ металлические конструкции.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, который скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Ярва уточнил, что на месте происшествия временно действует ограничение скорости в 50 км/ч. «Обстоятельства и повреждения автомобиля указывают на то, что скорость машины могла быть выше разрешенной. На месте происшествия следов торможения не видно», - сказал он.

Ярва отметил, что водитель не был пристегнут. «Ремень безопасности фиксирует человека и, если происходит ДТП, он удерживает человека на месте. Если человек не пристегнут, во время столкновения он двигается дальше с той же скоростью и неизбежно травмы будут тяжелее. Ремень безопасности мог спасти жизнь этого водителя», - добавил Ярва.