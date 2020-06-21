Испания открывает границы для туристов: их ждет тройной контроль

Воскресенье – первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране. Кроме того, Испания с воскресенья открывает свои границы для туристов из стран Шенгенского пространства. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля – по просьбе правительства этой страны. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров начали прибывать туристы из Германии.

Испания будет проводить тройной предварительный контроль всех въезжающих в страну после открытия границ, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Сальвадора Илья.

"С воскресенья будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля: первый - проверка документов, (человек) должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях, проверку температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то он должен будет пройти медицинский осмотр", - рассказал Илья.

Всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов.