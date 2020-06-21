На озере Выртсъярв два человека упали с лодки в воду, один утонул

В субботу, 20 июня, в 18.53 в Спасательный департамент поступило сообщение, что на озере Выртсъярв с лодки в воду упали двое мужчин. Находившийся в лодке третий мужчина помог одному товарищу выбраться из воду, но второй найти не удалось.
По данным Sakala, мужчины держали путь из порта Улила. План был поймать рыбу и поужинать в порту Ойу. По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за сильного ветра, который привел к возникновению больших волн на озере.
Вчера поздно вечером поиски были завершены, сегодня утром искать пропавшего будут водолазы.