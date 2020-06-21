На озере Выртсъярв два человека упали с лодки в воду, один утонул

В субботу на озере Выртсъярв произошел трагический несчастный случай, в результате которого утонул человек.

В субботу, 20 июня, в 18.53 в Спасательный департамент поступило сообщение, что на озере Выртсъярв с лодки в воду упали двое мужчин. Находившийся в лодке третий мужчина помог одному товарищу выбраться из воду, но второй найти не удалось.