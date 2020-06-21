Фото ⟩ Пьяный водитель совершил ДТП, пострадали шесть человек

ФОТО: Kaspar Pokk

В субботу, 20 июня, в 23.27 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа в деревне Патика произошло ДТП: 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на пологом повороте потерял управление над автомобилем Nissan Patrol и вылетел в поле.

ФОТО: Kaspar Pokk

Находившихся в автомобиле пассажиров — 33-летнего мужчину, 27-летнюю женщину, 28-летнего мужчину, 18-летнего молодого человека — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя и 17-летнего пассажира доставили в Ракверескую больницу.

ФОТО: Kaspar Pokk

Почти полсотни нетрезвых водителей

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 45 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у трех из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.