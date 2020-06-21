Десятки кроваток в пустой гостинице: масштабный украинский бизнес суррогатного материнства

Игра со здоровьем

Самые дешевые предложения агентств составляют около 28 000 евро, из которых суррогатная мать получает не менее 11 000 евро.

Татьяна Шульжинска, 38 лет, ведет активную деятельность в социальных сетях, где ищут потенциальных суррогатных мам. Она пытается удержать женщин от этого решения. По ее словам, многие платят за него своим здоровьем или даже жизнью.

"Договор защищает только детей, они не заботятся о нас", - говорит Татьяна, которая живет в Чернигове.

Она мать двоих детей, когда-то работавшая кондуктором троллейбуса. В 2013 году она подала заявление стать суррогатной матерью в одной клинике, потому что ей срочно надо было вернуть долг банку. Ее финансовое положение было настолько плохим, что женщина не могла позволить себе билет на поездку в Киев - клиника переводила для этого деньги.

Она согласилась выносить ребенка итальянской паре.

Через два месяца после оплодотворения выяснилось, что в ее утробе развились четыре плода. Итальянская пара решила оставить только одного, остальные были удалены хирургическим путем.

В мае 2014 года Татьяна родила девочку, которую отдали ее биологическим родителям. Она получила 9 000 евро.

Спустя семь месяцев она попала в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у нее рак шейки матки. Татьяне потребовался почти год, чтобы накопить денег на операцию. Она подозревает, что рак был вызван беременностью, но это невозможно доказать. В 2015 году Татьяна подала иск против BioTexCom, требуя компенсацию за ущерб здоровью. Уголовное расследование все еще продолжается.

​Сейчас врачи планируют ампутировать Татьяне левую ногу, на которую распространилась болезнь.

Бывший прокурор Юрий Ковальчук, офис которого участвовал в нескольких уголовных расследованиях против BioTexCom в 2018 и 2019 годах, говорит, что как минимум еще три женщины обратились в суд после того, как им пришлось удалить матку после суррогатного материнства.

Были также начаты расследования случаев мошенничества и даже торговли людьми: в 2011 году пара из Италии обнаружила, что у ребенка, которого они привезли с Украины, не было генетического родства с ними. Ковальчук в прошлом году был уволен, он считает, что из-за этого начатые дела против BioTexCom начали простаивать.

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Дорогие ошибки

Владелец BioTexCom Альберт Точиловский не отрицает, что в 2011 году был случай, когда были перепутаны оплодотворенные яйцеклетки. Он объясняет эту ошибку отсутствием опыта, потому что в то время клиника существовала всего год.

Точиловский утверждает, что по крайней мере в трех случаях клиенты отказались от суррогатных детей, рожденных с проблемами со здоровьем. Наиболее известным является случай Бриджит - она ​​родилась в 2016 году у американской пары, но сейчас живет в приюте в Запорожье.