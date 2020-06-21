Целый месяц житель Эстонии незаметно воровал товары в своем любимом магазине

Первая кража была совершена во второй день ноября, когда его добычей стали пол-литровая бутылка водки Ekstra и две 0,2-литровые бутылки водки Ehe. Этой кражей он нанес ущерб в размере чуть более 13 евро.

Следующую кражу он совершил через четыре дня, в том же магазине. На этот раз к уже привычному набору бутылок водки добавилась маринованная куриная ножка, поэтому ущерб уже составил почти 18 евро. Третья кража уже была совершена днем позже и все в том же магазине. На этот раз была вновь украдена пол-литровая бутылка водки его любимой марки и две сырокопчёные колбасы.

Кражи продолжались с интервалом в один или два дня и все в том же магазине. Бутылка водки всегда была в списке, продукты он крал нерегулярно и ассортимент их был более разнообразным, от консервов до сыра.

Серия доказанных судом краж завершилась 3 декабря, когда чуть позже десяти часов утра охранник задержал его после прохождения кассы.

Серийный вор вновь остался верен своей любимой водке.

Суд признал его виновным и приговорил к году тюрьмы, но с испытательным сроком в полтора года. Назначенный тюремный срок не придется отбывать, если подсудимый не совершит во время испытательного срока новое преступление.