В Таллинне пройдет концерт на крыше автобуса

«Поскольку из-за коронавируса в этом году пришлось отменить традиционный праздник Ивановой ночи в Кесклинне, мы решили предложить горожанам и гостям столицы вместо него нечто особенное – концерт на крыше едущего автобуса», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Концерт пройдет на крыше известного автобуса Hulkurbuss. Автобус вместе с ансамблем Lexsoul Dancemachine стартует в 19.00 из Пирита в направлении Кесклинна и будет колесить по улицам района. Маршрут автобуса уточняется и скоро будет опубликован на страничке мероприятия в социальных сетях. Автобус не берет пассажиров.