Вс, 21.06.2020
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В Таллинне пройдет концерт на крыше автобуса

Lexsoul Dancemachine.

ФОТО: Margus Ansu

В Кесклинне 2 июля пройдет необычный концерт, который даст на крыше едущего автобуса группа Lexsoul Dancemachine.

«Поскольку из-за коронавируса в этом году пришлось отменить традиционный праздник Ивановой ночи в Кесклинне, мы решили предложить горожанам и гостям столицы вместо него нечто особенное – концерт на крыше едущего автобуса», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. 

Концерт пройдет на крыше известного автобуса Hulkurbuss. Автобус вместе с ансамблем Lexsoul Dancemachine стартует в 19.00 из Пирита в направлении Кесклинна и будет колесить по улицам района. Маршрут автобуса уточняется и скоро будет опубликован на страничке мероприятия в социальных сетях. Автобус не берет пассажиров. 

Концерт продлится около трех часов. На нем будет звучать музыка со своего свежего альбома Lexsoul Dancemachine - "Lexplosion II". Для тех, кто во время концерта не находится в Кесклинне или по какой-либо другой причине не сможет увидеть автобус вживую, организована прямая трансляция на сайте www.372.community.

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