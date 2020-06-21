Скандал с листерией вверг семейный бизнес в убытки

Успешная компания оказалась в вихре скандалов прошлой весной, когда Ветеринарно-пищевой департамент Дании обвинил ее во вспышке листериоза, которая началась в стране три года назад, отправив в больницу семь человек и став роковой для двоих.

В конце ноября Ветеринарно-пищевой департамент со дня закрыл обе рыбные фабрики компании.

В последнем годовом отчете говорится, что в 2019 году оборот M.V.Wool сократился на 18 процентов, или на 4,2 миллиона евро, до 19,2 миллионов евро.

Если годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 437 000 евро при выручке от продаж в 23,4 млн евро, то в прошлом году она потеряла почти 463 000 евро.

Компания владеет двумя рыбоперерабатывающими предприятиями: в деревне Винтсе волости Ляэне-Харью и в Хюэру волости Харку. Компания закупает охлажденную рыбу, необходимую для производства продуктов, в основном из Норвегии и Финляндии, а также у других импортеров рыбы.

Продажи промышленной продукции составили 89 процентов или 17,1 миллиона евро от оборота.

У работающего 26 лет предприятия M.V. Wool по состоянию на конец прошлого года было 135 сотрудников, что на девять человек меньше, чем годом ранее.

Несмотря на сложный год, когда компания, по словам Мати Ветевоола, пострадала от крупнейшего в мире листерийного скандала, предприятие повысило зарплаты своим сотрудникам. Среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 12,3 процента, почти до тысячи евро.