ВОЗ: новая вспышка COVID-19 в Пекине связана с прибытием зараженных из Европы

"Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом", - сказал он.

При этом Райан добавил, что многие из выявленных в Пекине случаев заражения были завезены в Нью-Йорк также из Европы.

По его словам, согласно данным, которые предоставил Китай, вирус распространяется от человека к человеку, и не может передаваться от животных человеку.

Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что, начиная с 11 июня, в Пекине выявлено более 150 инфицированных COVID-19. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".

Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Как сообщалось, со вторника введены масштабные ограничительные меры. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.