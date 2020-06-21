Лиги: в эстонских полях разворачивается настоящая трагедия

«Понятно, что силами эстонцев урожай больше не собирают. Собственно, и коров тоже не доят. В этот раз даже саженцы не смогли посадить по плану и прополоть их. Надежная рабочая сила ждет на Украине, но в отличие от других европейских стран их сюда на сезон не пустят», - пишет Лиги, добавляя, что правительство надеется, что публика просто потеряет интерес к теме.

«От детей и горожан пользы нет, они отпадают, их нужно учить и оформлять им документы, бесконечные звонки им - это напрасная работа, обещания не действуют», - описывает Лиги ситуацию с местной рабочей силой.

"Они продержатся полдня, день. Молодые люди приезжают отдыхать и собирают за день двадцатиминутную норму. Через кассу по безработице поступает ноль предложений. Они надеются работать по-черному. У них проблемы с судебными исполнителями и алкоголем. Их производительность тормозит остальных. Находят рабочих пять процентов, двадцать процентов, это даже не приближается к пожеланиями, и они меняются каждый день".