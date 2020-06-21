Вс, 21.06.2020
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Великобритания планирует ввести обязательную проверку на COVID-19 в аэропортах

A traveller in protective clothing carries her luggage at Heathrow Airport in London, Wednesday, March 18, 2020. Britain's Foreign Secretary Dominic Raab has taken the decision to advise British nationals against non-essential travel globally for an initial period of 30 days, and of course subject to ongoing review. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia.(AP Photo/Frank Augstein)

ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP

Британское правительство хочет отказаться от обязательной двухнедельной обсервации после прилета иностранцев в страну. Для этого власти Великобритании могут ввести обязательную проверку на коронавирус сразу в аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское издание The Times.

По данным газеты, уже в июле в одном из крупнейших аэропортов страны начнутся испытания новой системы контроля. У всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать образец для исследования на коронавирус.

Тесты на коронавирус будет делать частная компания. Результаты исследования будут известны в течение 7-24 часов, а узнать о них можно будет онлайн. Лица, у которых не обнаружат коронавирус, будут освобождены от прохождения обсервации.

Против введения обязательного карантина для туристов выступали крупные авиаперевозчики. Компании подчеркивали, что такие правила повлияют на восстановление объемов пассажирских перевозок.

Обязательная обсервация для туристов была введена правительством Великобритании в мае этого года.

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