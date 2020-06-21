Великобритания планирует ввести обязательную проверку на COVID-19 в аэропортах

По данным газеты, уже в июле в одном из крупнейших аэропортов страны начнутся испытания новой системы контроля. У всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать образец для исследования на коронавирус.

Тесты на коронавирус будет делать частная компания. Результаты исследования будут известны в течение 7-24 часов, а узнать о них можно будет онлайн. Лица, у которых не обнаружат коронавирус, будут освобождены от прохождения обсервации.

Против введения обязательного карантина для туристов выступали крупные авиаперевозчики. Компании подчеркивали, что такие правила повлияют на восстановление объемов пассажирских перевозок.