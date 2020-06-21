Финская полиция подозревает эстонца в попытке убийства

Финская полиция расследует дело о произошедшей в пятницу вечером попытке убийства в Вантаа. В качестве подозреваемого задержан и арестован родившийся эстонец 1981 года рождения, передает ERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.
В пятницу вечером на улице Провинссикуя в Вантаа двоим мужчинам были нанесены тяжелые травмы верхней части тела и головы. Обоих мужчин доставили в больницу, сообщила полиция Ида-Уусимаа.
По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за того, что жертвы, по мнению напавшего, слишком громко веселились и слушали музыку.
По сообщению полиции, случай квалифицируется как покушение на убийство, поскольку пострадавшим были нанесены опасные для жизни травмы.