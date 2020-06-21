Финская полиция подозревает эстонца в попытке убийства

В пятницу вечером на улице Провинссикуя в Вантаа двоим мужчинам были нанесены тяжелые травмы верхней части тела и головы. Обоих мужчин доставили в больницу, сообщила полиция Ида-Уусимаа.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за того, что жертвы, по мнению напавшего, слишком громко веселились и слушали музыку.