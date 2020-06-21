Стрельба в Миннеаполисе привела к человеческим жертвам

В результате стрельбы в крупнейшем городе Миннесоты погиб один человек, еще 11 получили не опасные для жизни ранения, сообщает DW со ссылкой на местную полицию.
В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе погиб мужчина, сообщила местная полиция в воскресенье, 21 июня. Еще 11 человек получили не опасные для жизни ранения, добавили правоохранители. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Информации о задержаниях пока не поступало.
** SHOOT UPDATE **— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020
12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds
Гибель Джорджа Флойда и протесты против расизма
Крупнейший город штата Миннесота в последние недели получил печальную известность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев почти девять минут душил его коленом при задержании. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.
Трагедия в Миннеаполисе вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах. Не менее семи стражей порядка Миннеаполиса уволились после начала демонстраций, а президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.