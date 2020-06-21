Стрельба в Миннеаполисе привела к человеческим жертвам

В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе погиб мужчина, сообщила местная полиция в воскресенье, 21 июня. Еще 11 человек получили не опасные для жизни ранения, добавили правоохранители. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Информации о задержаниях пока не поступало.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Гибель Джорджа Флойда и протесты против расизма

Крупнейший город штата Миннесота в последние недели получил печальную известность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев почти девять минут душил его коленом при задержании. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.