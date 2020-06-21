Куда на самом деле уйдут взятые Эстонией в долг миллиарды?

По словам реформиста и члена финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Сыэрда, львиная доля денег, взятых правительством в долг, будет израсходована на текущие расходы государства, ежедневные счета и социальные расходы, а также на зарплату чиновников, пишет Postimees.
По словам Cыэрда, взять кредит легко, а погасить не так-то просто. «Даже если с наступлением крайнего срока по основной части взятого когда-то кредита оплатить его новым кредитом. Это в последнее время стало обычаем для стран. И для Эстонии теперь тоже», - отмечает он в соцсетях.
«Но я хотел бы спросить, куда уходят кредитные деньги? В этом году у государства уйдет 3,87 миллиарда евро новых кредитных денег. Согласно пояснительной записке к дополнительному бюджету, отрицательный денежный поток госказны в этом году составляет 3,77 млрд евро, поэтому, учитывая состояние на начало лета, эти деньги и в этом году будут потрачены, а не останутся в государственной кассе на хранение», - добавил Сырд.
На заседании Рийгикогу в понедельник он попросил Юри Ратаса назвать по своему усмотрению три крупнейшие инвестиции этого года, на которые пойдут эти новые кредитные деньги.
"В ответ премьер-министр сказал, что я хотел заманить его в ловушку этим вопросом, но в итоге он смог назвать две инвестиции. Он сказал, что дополнительный бюджет предусматривает улучшение жилищного фонда и улучшение дорог местных самоуправлений", - отметил Сыэрд.
«Действительно, через Kredex предусматривается реконструкция многоквартирных домов на несколько лет вперед на сумму до 100 миллионов евро и 30 миллионов евро - на содержание местных дорог. В этом году на реконструкцию многоквартирных домов, возможно, будет потрачена половина из этих ста миллионов», - добавил он.
На следующий день дебаты в Рийгикогу продолжились, и Сыэрд сказал в своем выступлении, что премьер-министр так и не смог вспомнить все инвестиции, хотя они есть.
«Так, дополнительный бюджет предусматривает еще 15 миллионов евро на расширение постоянного подключения к интернету в сельской местности и 10 (десять!) миллионов евро на строительство новых (четырехполосных?) шоссе для Департамента шоссейных дорог. Больше новых инвестиций в этом году установить не удалось», - говорит Сыэрд.
В число инвестиций премьер-министр может также включить в кризисные меры Kredex и Фонда развития сельской жизни (MES), но на них тауже уйдет не несколько миллиардов евро, а в лучшем случае несколько сотен миллионов.
Если в этом году на новые инвестиции и меры помощи потребуется до 700-800 миллионов евро, куда пойдут оставшиеся 3 миллиарда евро?
«На текущие расходы государства и ежедневные счета. В том числе оплату аренды за дорогие здания министерств, выплату зарплат чиновникам, выплату социальных пособий и другие текущие расходы бюджета», - ошарашил Сыэрд.
«Дело в том, что дополнительный бюджет резко снизил прогноз налоговых поступлений, но расходная часть осталась прежней, как это предусмотрено в основном бюджете, составленном в конце прошлого года. Разница между бюджетными расходами и доходами увеличивается с каждым месяцем, и именно на это уходят кредитные деньги», - добавил он.
Если летом люди ездят по Эстонии, то в качестве крупнейших строек бросаются в глаза также строительство виадука Саустинымме в рамках Rail Balticа, новый четырехполосный участок дороги Выыбу-Мяо, строительство нового перекрестка Иру в Таллине и некоторые новые государственные здания.
«Но на все эти строительства уже имеется финансовое покрытие. Кроме того, средства Фонда сплочения ЕС в основном используются для строительства дорог, а средства CEF Европейского союза - для строительства Rail Balticа», - отметил Сыэрд.
Кредитный потолок поднят до 5 миллиардов
На этой неделе правительство объявило, что стране потребуется взять в кредит около 3,87 млрд евро в этом году и 1,2 млрд евро в следующем, и поэтому необходимо обновить принципы управления риском изменения процентных ставок.
На вопрос, почему государство берет кредит в пять миллиардов евро, премьер-министр Юри Ратас ответил на пресс-конференции правительства, что правительство вообще не берет кредит - это разрешение все еще должен дать Рийгикогу.
«Фактически это решение было принято с дополнительным бюджетом, когда Рийгикогу поднял кредитный потолок до пяти миллиардов, - разделил Ратас с парламентом ответственность за активное кредитование. - Причина в коронавирусе, причина в рецессии, причина в том, что мы хотим перезапустить экономику».
Он уточнил, что 2,8 миллиарда из пяти уже взяты и используются. Хотя слова Ратаса могли создать впечатление, что о заимствовании такой суммы уже известно из проекта дополнительного бюджета, в котором максимально допустимый остаток государственного долга увеличен до 5 миллиардов евро, Министерство финансов никогда не сообщало, сколько государство займет в ближайшем будущем.
«Вопрос о том, сколько денег потребуется государству, чтобы занять в этом году, будет зависеть от будущего курса экономики и дополнительных потребностей, и это будет решаться на постоянной основе». То же самое касается возможного негативного дополнительного бюджета », - заявили в Министерстве финансов.