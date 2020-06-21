Куда на самом деле уйдут взятые Эстонией в долг миллиарды?

По словам Cыэрда, взять кредит легко, а погасить не так-то просто. «Даже если с наступлением крайнего срока по основной части взятого когда-то кредита оплатить его новым кредитом. Это в последнее время стало обычаем для стран. И для Эстонии теперь тоже», - отмечает он в соцсетях.

«Но я хотел бы спросить, куда уходят кредитные деньги? В этом году у государства уйдет 3,87 миллиарда евро новых кредитных денег. Согласно пояснительной записке к дополнительному бюджету, отрицательный денежный поток госказны в этом году составляет 3,77 млрд евро, поэтому, учитывая состояние на начало лета, эти деньги и в этом году будут потрачены, а не останутся в государственной кассе на хранение», - добавил Сырд.

На заседании Рийгикогу в понедельник он попросил Юри Ратаса назвать по своему усмотрению три крупнейшие инвестиции этого года, на которые пойдут эти новые кредитные деньги.

"В ответ премьер-министр сказал, что я хотел заманить его в ловушку этим вопросом, но в итоге он смог назвать две инвестиции. Он сказал, что дополнительный бюджет предусматривает улучшение жилищного фонда и улучшение дорог местных самоуправлений", - отметил Сыэрд.

«Действительно, через Kredex предусматривается реконструкция многоквартирных домов на несколько лет вперед на сумму до 100 миллионов евро и 30 миллионов евро - на содержание местных дорог. В этом году на реконструкцию многоквартирных домов, возможно, будет потрачена половина из этих ста миллионов», - добавил он.

На следующий день дебаты в Рийгикогу продолжились, и Сыэрд сказал в своем выступлении, что премьер-министр так и не смог вспомнить все инвестиции, хотя они есть.

«Так, дополнительный бюджет предусматривает еще 15 миллионов евро на расширение постоянного подключения к интернету в сельской местности и 10 (десять!) миллионов евро на строительство новых (четырехполосных?) шоссе для Департамента шоссейных дорог. Больше новых инвестиций в этом году установить не удалось», - говорит Сыэрд.

В число инвестиций премьер-министр может также включить в кризисные меры Kredex и Фонда развития сельской жизни (MES), но на них тауже уйдет не несколько миллиардов евро, а в лучшем случае несколько сотен миллионов.

Если в этом году на новые инвестиции и меры помощи потребуется до 700-800 миллионов евро, куда пойдут оставшиеся 3 миллиарда евро?

«На текущие расходы государства и ежедневные счета. В том числе оплату аренды за дорогие здания министерств, выплату зарплат чиновникам, выплату социальных пособий и другие текущие расходы бюджета», - ошарашил Сыэрд.

«Дело в том, что дополнительный бюджет резко снизил прогноз налоговых поступлений, но расходная часть осталась прежней, как это предусмотрено в основном бюджете, составленном в конце прошлого года. Разница между бюджетными расходами и доходами увеличивается с каждым месяцем, и именно на это уходят кредитные деньги», - добавил он.