Путин: заявления Зеленского о войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины, считает глава российского государства Владимир Путин.
В рамках документального проекта "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1", президенту РФ был задан вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Великой Отечественной войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях России и Украины.
"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин.