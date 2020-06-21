Путин: заявления Зеленского о войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины

В рамках документального проекта "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1", президенту РФ был задан вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Великой Отечественной войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях России и Украины.