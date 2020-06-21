Фото ⟩ Жители Земли могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца​

Жители Земли в воскресенье, 21 июня, могли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Лучше всего это явление было видно в Африке, Азии и акватории Тихого океана, на территории России можно было увидеть только частные фазы затмения сообщается на сайте Московского планетария. Кольцевую фазу можно было наблюдать из некоторых частей Африки, а также к югу от Пакистана и Северной Индии и в Китае.

Это было первое солнечное затмение в 2020 году. Оно продолжалось с 6.45 по 12.34 мск, при этом кольцеобразная фаза длилась только 38 секунд. Прямую трансляцию вел портал timeanddate.com, на Youtube-канале Московского планетария она сопровождалась комментариями астронома Владимира Сурдина.