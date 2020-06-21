Кризис лишил туристическую индустрию Латвии половины работников

На 1 мая спад оборота предприятий этой отрасли составлял 80-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из 146 опрошенных предпринимателей 85 заявили, что часть работников получили пособия по простою, однако примерно половине предприятий пришлось уволить до 50 сотрудников, два предприятия уволили до 100 сотрудников, а одно - до 150.

По данным опроса, среди мер государственной поддержки туристической отрасли 50% респондентов предпочли бы компенсацию оборота в размере минимально 25% от уплаченных в прошлом году налогов, а также субсидированные рабочие места. 59% считают, что нужны отдельные программы грантов на инновации и повышение конкурентоспособности. Такие программы уже есть в Эстонии и планируются в Литве.

Что касается такой меры поддержки, как кредиты Финансового учреждения развития "Altum", то ее предприниматели не считают выгодной, так как долги предприятий вырастут еще больше.