Петр Верзилов пропал после взлома его квартиры

Издатель российского интернет-издания "Медиазона" и один из основателей арт-группы "Война" Петр Верзилов не выходит на связь. Утром в воскресенье, 21 июня, он сообщил "Медиазоне", что неизвестные люди пытаются проникнуть в его съемную квартиру, после чего исчез.