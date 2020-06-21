Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 440 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительный результат.

ВОЗ заявил, что новая вспышка COVID-19 в Пекине связана с прибытием зараженных из Европы.

Нужна самоизоляция или нет? МИД Эстонии обновил для туристов список стран.

Тяжелые происшествия

Что происходит на дорогах Эстонии? За выходные в ДТП уже погибли три человека и пострадали 23.

В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги, врезался в мост, перевернулся и приземлился на металлические конструкции. Водитель - гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте происшествия.

Пьяный 22-летний водитель без прав перевозил целую компанию и совершил ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Среди пострадавших и один несовершеннолетний.

На озере Выртсъярв два человека упали с лодки в воду, один утонул. Спасателям и вызванному из Тарту водолазу до сих пор не удалось его найти.

Кризис

Бывший министр финансов Юрген Лиги сказал, что в эстонских полях разворачивается настоящая трагедия.

По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Сыэрда, львиная доля денег, взятых правительством в долг, будет израсходована на текущие расходы государства, ежедневные счета и социальные расходы, а также на зарплату чиновников.

Прошлогодний скандал c листерией фирмы M.V. Wool вверг семейный бизнес в убытки.

За рубежом

В Германии прошли массовые беспорядки: разбиты и разграблены магазины, ранены полицейские.

В Великобритании произошла резня. По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке, набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. Трое убиты и трое ранены.

Десятки кроваток в пустой гостинице: ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, пролили свет на украинский бизнес суррогатного материнства.