Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 июня.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 440 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительный результат.
ВОЗ заявил, что новая вспышка COVID-19 в Пекине связана с прибытием зараженных из Европы.
Нужна самоизоляция или нет? МИД Эстонии обновил для туристов список стран.
Тяжелые происшествия
Что происходит на дорогах Эстонии? За выходные в ДТП уже погибли три человека и пострадали 23.
В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги, врезался в мост, перевернулся и приземлился на металлические конструкции. Водитель - гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте происшествия.
Пьяный 22-летний водитель без прав перевозил целую компанию и совершил ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Среди пострадавших и один несовершеннолетний.
На озере Выртсъярв два человека упали с лодки в воду, один утонул. Спасателям и вызванному из Тарту водолазу до сих пор не удалось его найти.
Кризис
Бывший министр финансов Юрген Лиги сказал, что в эстонских полях разворачивается настоящая трагедия.
По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Сыэрда, львиная доля денег, взятых правительством в долг, будет израсходована на текущие расходы государства, ежедневные счета и социальные расходы, а также на зарплату чиновников.
Прошлогодний скандал c листерией фирмы M.V. Wool вверг семейный бизнес в убытки.
За рубежом
В Германии прошли массовые беспорядки: разбиты и разграблены магазины, ранены полицейские.
В Великобритании произошла резня. По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке, набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. Трое убиты и трое ранены.
Десятки кроваток в пустой гостинице: ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, пролили свет на украинский бизнес суррогатного материнства.
В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв, обвалилось несколько квартир, люди оказались под завалами.